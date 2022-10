Ultime Notizie – Milan-Juventus 2-0 | gol di Tomori e Brahim Diaz

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilbatte 2-0 lanell’anticipo della nona giornata della Serie A 2022-2023. I rossoneri si impongono con i gol di, allo scadere del primo tempo, e di, in avvio di ripresa. Il successo consente alla formazione di Pioli di salire a 20 punti e agganciare provvisoriamente il primo posto occupato da Napoli e Atalanta. Ladi Allegri, con un piede già fuori dalla Champions, perde ulteriore terreno dalla vetta della classifica in campionato: con 13 punti, i bianconeri sono lontanissimi dal primo posto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione