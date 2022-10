Per un' Ora di Ganna

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 ottobre 2022) È una bella fetta di tempo un’ora. Un ventiquattresimo di un giorno, abbastanza per fare parecchie cose o farne nessuna: si può anche concedersene una d’ozio. E poco importa se Norman Mailer sosteneva che per oziare a sufficienza il tempo si dovesse calcolare in multipli di tre quarti d’ora, mai l’unità intera: troppo militaresca l’ora per conciliarla con il far niente. Un’ora però non basta per uscire in bicicletta, ci vuole più tempo, ci si scalda appena in un’ora. Certo in mancanza di altro meglio poco che nulla, ma è mai cosa buona e giusta accontentarsi, meglio il più, se si può, al meno. A volte però un’ora basta e avanza, soprattutto in un velodromo. E mica è solo una questione di pedalate, ha a che fare una storia lunga e incredibile, quella di chi in un’ora esatta, né un secondo in più né uno in meno, pedala per coprire la maggiore distanza possibile. Il primo fu Henri ...