Litiga con la madre e scappa da Anguillara | 13 enne ritrovata a Viterbo

(Di sabato 8 ottobre 2022) AGI - Indagano i carabinieri sulla scomparsa di una ragazzina di 13 anni, che si è allontanata dalla sua abitazione diSabazia, vicino a Roma, nella serata di ieri. La ragazzina è statanel pomeriggio di oggi adalle forze dell'ordine. Lo ha reso noto il sindaco diSabazia, Angelo Pizzigallo, che sul suo profilo Facebook aveva lanciato un appello per ritrovare la giovane. Secondo quanto si apprende, la ragazza sarebbe andata via di casa dopo una lite con la mamma.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche una canna di fucile e cento cartucce a palla non ...Secondo quanto si apprende, la ragazza sarebbe andata via di casa dopo una litela mamma. Le ricerche dei militari sono in corso.Alcuni quotidiani hanno parlato di dissapori fra i membri dei Pooh, ma Dodi Battaglia si è sentito in dovere di chiarire le cose.Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche una canna di fucile e cento cartucce a palla non denunciate ...