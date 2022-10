GF vip 7 | il vippone sbugiarda Edoardo | glielo ha chiesto davvero

In queste ore, però, un quintopotrebbe aggiungersi alla lista di coloro che hanno terminato l'esperienza al GFprima del previsto. In un video che sta circolando sui social, infatti, si ...... ma anche quelle a cui si è lasciato andare un giovanissimodel GF, raccontando la drammatica morte di suo padre. 'Si è suicidato', ha detto ai suoi compagni. Il volto del GF...Al GF Vip 7 esce fuori la verità su Edoardo, il vippone lo "sbugiarda" confessando ciò che gli ha chiesto in privato: è accaduto davvero ...Il vippone ha espresso il proprio timore riguardo ai nuovi ingressi nella casa del GF Vip: ecco cosa teme Antonino Spinalbese ...