F1 | Gp del Giappone | Verstappen in pole position davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz

(Di sabato 8 ottobre 2022) Maxconquista lanel Gp deldi Formula 1. Sul circuito di Suzuka il pilota della Red Bull chiude in 1’29?304 battendo di un soffio ledi Charles(1’29?314) e Carlos(1’29?361). Quarta piazza per la seconda Red Bull di Sergio Perez (1’29?709), quinto Esteban Ocon (1’30?165) con la Alpine e sesta la Mercedes di Lewis Hamilton (1’30?261).però è finito sotto investigazione da parte dei giudici a causa di una sbandata nel corso della Q3 che ha ostacolato Lando Norris: per lui solo una reprimenda per “impedimento” involontario. Persi tratta della quintadell’anno, la 18esima in carriera. Sembra tutto apparecchiato, insomma, perché il pilota ...

ROMA - Non arriva alcuna penalità per Max Verstappen, protagonista di un pericoloso episodio con Lando Norris nelle qualifiche al Gran Premiodi Formula 1. L'olandese partirà quindi davanti a tutti nella gara di Suzuka, in prima fila assieme alla Ferrari di Charles Leclerc. Le dichiarazioni di Binotto , team principal Ferrari, sono un mix tra delusione e soddisfazione per l'esito delle qualificheGP. Carlos Sainz si è qualificato in terza posizione per il Gran Premio del Giappone, battuto a Suzuka da Max Verstappen e dal compagno Charles Leclerc. Lo spagnolo della Ferrari ha girato 57 millesimi pi ...