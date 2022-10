La Gazzetta dello Sport

La prima volta di Dusana San Siro con la maglia della Juve è da dimenticare. L'ennesimo tentativo dell'ex viola di superare l'esame contro una big è da dimenticare. PARTITA NO Gol (...I PEGGIORI: un. Non solo è nullo in attacco, ma fa anche l'assist involontario per Brahim con un passaggio sbagliato a centrocampo. Allegri lo tira fuori appena può. Locatelli: ... Disastro Vlahovic: zero tiri, contro le big non si vede mai Varriale: «Pioli domina Allegri, Vlahovic emblema del disastro». Il commento a caldo del giornalista su Milan Juve ...Pagelle e tabellino del match di Serie A, valevole per la nona giornata, tra i rossoneri ei bianconeri: la partita di Leao e Vlahovic ...