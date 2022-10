Alberto Matano shock | Ha deciso di cambiare tutto!

Leggi su formatonews

(Di sabato 8 ottobre 2022)ospite di Maurizio Costanzo: cosa sta accadendo? Grandi ospiti nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda come sempre in seconda serata su Canale5. Ospite a sorpresa anche il Presidente del Torino, di RCS e proprietario di La7 Urbano Cairo, che ha scelto di andare su una rete concorrente a raccontare e a raccontarsi. Ma non solo hanno preso parte al programma anche Sonia Bruganelli, attualmente impegnata a fianco di Orietta Berti nel ruolo di opinionista del Grande fratello vip 7 e Rudy Zerbi. Gli ospiti però non sono terminati qui, Costanzo ha avuto il piacere di avere nel suo salotto anche. (web)Nessun cambio di rotta perLa presenza dinel salotto di ...