Rivoluzione Palladino | ora il Monza punta in alto

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sembrava impossibile che una rosa competitiva come quella costruita in estate da Adriano Galliani per il suopotesse essere ultima con un solo punto guadagnato in sei giornate. È bastato poi il cambio tecnico da Giovanni Stroppa al debuttante Raffaeleper svoltare la stagione in due partite. Prima la vittoria storica, prima di sempre in Serie A in casa contro la Juventus, poi il convincente 0-3 ottenuto in casa della Sampdoria in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Non è servito rivoluzionare la formazione a Raffaele, allenatore d’ispirazione Gasperiniana, come si evince già da queste prime due uscite. Pressing, difesa a 3 sono le prime similitudini che balzano agli occhi tra i due. L’ex allenatore della Primavera brianzola ha lasciato tre centrali dietro cambiando sugli ...