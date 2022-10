Pagamenti Inps ottobre 2022 | pensioni | Rdc | bonus 200 euro Tutte le date

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Quando arrivano i? L’inarrestabile aumento del costo della vita ed il suo impatto sui portafogli degli italiani ha portato il legislatore, attraverso il Decreto Aiuti ter del 23 settembrenumero 144, a riproporre, diminuendone l’ammontare, iluna tantum di 200, esentasse, introdotto dal precedente D.L. Aiuti.La misura passa infatti a 150ed è diretta, come l’altra, a lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie beneficiarie. In attesa delle indicazioni operative per il riconoscimento dell’indennità di cui al Decreto “Aiuti-ter”, che saranno oggetto della consueta circolare, nel mese disono in programma gli ultimidel ...

Rispetto alla generalità dei dati forniti, emerge una differenza rispetto aidi agosto : ... Un dato che, spiega l'nell'Osservatorio: Questi alcuni degli elementi di rilievo forniti dall'...ROMA - Circa 1,2 miliardi di spesa al mese per 7,2 miliardi di euro ditra marzo ed agosto: per l'assegno unico universale - sottolinea l'nell'Osservatorio appena pubblicato - la misura ha riguardato in media 5,2 milioni per 8,3 milioni di figli al mese. L'...Circa 1,2miliardi di spesa al mese per 7,2 miliardi di euro di pagamenti tra marzo ed agosto: per l'assegno unico universale - sottolinea l'Inps - la misura ha riguardato in media 5,2 milioni per 8,3 ...ROMA - Circa 1,2 miliardi di spesa al mese per 7,2 miliardi di euro di pagamenti tra marzo ed agosto: per l'assegno unico universale - sottolinea l'Inps ...