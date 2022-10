Movida violenta a Milano | arrestati due noti trapper – Video

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – Rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo. Sono i reati di cui sono accusate 11 persone, tra le quali figurano due. La Polizia e i Carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica presso il Tribunale die dalla Procura per i Minorenni di, stanno eseguendo le ordinanze cautelari. L’operazione di polizia giudiziaria ha avuto origine a seguito dellarissa che ha visto coinvolte più di dieci persone, con l’uso di armi da fuoco, la notte tra il 2 e il 3 luglio scorso in via Alessio di Tocqueville, luogo noto dellamilanese. L'articolo proviene da Italia Sera.

... una delle strade della. In quell'occasione due senegalesi erano stati gambizzati. Nell'... i carabinieri stavano già monitorando le loro attività per un'altra vicendae avevano ...L'arresto è avvenuto in relazione a unarissa scoppiata tra il 2 e il 3 luglio in una delle strade dellamilanese, in cui furono utilizzate armi da fuoco e due persone senegalesi ...I cantanti di genere trapper, Baby Gang (vero nome: Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (alias Lamine Mohamed Saida) sono stati arrestati stamane in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia ...