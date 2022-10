Le luminarie del prossimo Natale

(Di venerdì 7 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Le amministrazioni comunali di Garbagnate e di Bollate hanno già annunciato che quest’anno non rinunceranno allenatalizie, perché vogliono dare un segnale di speranza e di fiducia ai cittadini. Le accenderanno malgrado il caro bollette. Per fortuna che una delle due amministrazioni è di centrodestra e l’altra di centrosinistra, così per lo meno si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Non vi è settore o aspetto della nostra quotidianità che ormai non venga o non sia già stato intaccato dall'aumento dei costi energetici.... molto montanara, fatta di prudenza e di giorni ognuno con la propria pena, quella degli operatori turistici dello sci lombardo, già colpiti dalle chiusure per la pandemia e dai cambiamenticlima ...L'annuncio dall'assessore Bricchetto che nei prossimi giorni, col resto della maggioranza, incontrerà i commercianti per mettere a punto delle alternative per illuminare le feste ...GiovanniMorandiValentino Giannotti, che è stato capo carismatico dei commercianti fiorentini, diceva che dove c’è commercio c’è vita e dove c’è vita c’è commercio. Questi anni bui ci hanno mostrato e ...