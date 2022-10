L’ambasciatore russo Razov a Porta a Porta | «Annessione dei territori ucraini? No | è un’adesione» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Da parte di Mosca «non vi è stata alcunadei, noi la chiamiamo adesione»: queste le parole pronunciate ieri dalSergey, ospite a. L’intervista arriva all’indomani della firma di Vladimir Putin per approvare le leggi che ratificano l’della regioni ucraine occupate di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Cherson alla Federazione russa, in seguito al contestato referendum tenutosi fra il 23 e il 27 settembre. «In questa storia ci sono due facce, due aspetti», ha proseguito: «un aspetto giuridico, un aspetto politico. Per quanto riguarda l’aspetto giuridico, la Carta delle Nazioni Unite sancisce il ...