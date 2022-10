Italia-Francia Parigi fa retromarcia | intervento di Mattarella e Macron Draghi | Nessuna preoccupazione in Ue

Leggi su agi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) AGI - Una giornata tesa nei rapporti tra. Dopo l'ennesima dichiarazione di un'esponente del governo francese che sollevava dubbi sul rispetto dei diritti in(dopo la prima ministra Borne nei giorni scorsi, oggi è stato il turno della ministra Boone) Giorgia Meloni ha reagito seccamente definendo "un'inaccettabile ingerenza" da parte disulla vita politicana. Era mattina, tra il pomeriggio e la sera il caso è montato e nel giro di un'ora sono arrivate le reazioni per spegnere l'incendio. Prima Mario, poi Sergioe infine Emmanuel. Tutti i vertici dello Stato hanno lavorato per difendere l'e mantenere in un binario di correttezza istituzionale i rapporti con l'Eliseo. ...