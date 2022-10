Gf Vip 7 | nella notte scatta una lite di fuoco tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti che se la prende anche con Alfonso Signorini!

(Di venerdì 7 ottobre 2022) È andata in onda ieri sera una nuova, incandescente puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata che ha visto ancora una volta al centro dell’attenzione Marco Bellavia. È stata letta una lettera scritta dall’ex conduttore di Bim Bum Bam, che non ha lasciato indenne nessuno. Una lettera amara, dolorosa, che ha scosso tutti i telespettatori e – ci auguriamo –tutti i Vipponi. È stata la puntata che ha visto Sara Manfuso accompagnata alla porta dallo stesso Signorini, per alcune dichiarazioni che hanno lasciato alquanto basiti. È stata la puntata che ha visto ancora le ennesime polemiche. Polemiche che sono continuate dopo la fine della messa in onda. Protagonista,. La conduttrice delle televendite si è risentita dopo che la produzione ha concesso auna camera singola ...

... ospite di GFParty , ha commentato il ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello2022 . Ricordiamo chepuntata di lunedì scorso del reality show, Ginevra Lamborghini è stata ...Gf: caso Marco Bellavia, arrivano le scuse di Gegia: 'Stavo male'. Bufera social: 'Ti hanno ... 'Entrarecasa - ha spiegato l'influencer - è stata per me una rinascita e una conferma. ...Il caso Marco Bellavia continua a far parlare all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex conduttore di “Bim bum bam” ha infatti scritto una lunga lettera ai concorrenti, in ...La suddetta missiva, chiaramente scritta in collaborazione con gli autori del GF Vip, in soldoni dice (riassunto nostro ... “Tornerò in studio perché non c’è bisogno di fuggire o di restare nella Casa ...