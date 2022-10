Gas e luce alle stelle | in fabbrica spengono il riscaldamento | “Agli operai stufette e tute termiche”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Roma, 7 ott — Doccia fredda, anzi freddissima, per i 900 dipendenti di Teksid,del gruppo Stellantis: a causa dei rincari energetici nello stabilimento di Carmagnola (da dove escono i basamenti per i motori delle auto ex Fca) quest’inverno si lavorerà senza. «Ci spiace ma quest’inverno non possiamo garantire la temperatura in tutta la. Vi consegneremo prestoe giubbotti smanicati che si scaldano con le batterie elettriche», hanno fatto sapere venerdì scorso i delegati sindacali al termine di un’infuocata riunione con i vertici. Una notizia che sa di ritornocondizionie di inizio rivoluzione industriale. Laspegne i caloriferi,...

