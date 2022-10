FdI invoca le dimissioni di Zingaretti travolto dagli scandali | Il candidato spetta a noi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Fratelli d'Italia scalda i motori per vincere, dopo elezioni politiche, anche quelle regionali nel Lazio. Due le certezze dei dirigenti di via della Scrofa: ildel centrodestra sarà un uomo o una donna di FdI. Il nome verrà proposto da Giorgia Meloni agli alleati dopo la formazione del governo o comunque in un momento successivo alla presentazione della lista dei ministri. Nel frattempo, il primo partito d'Italia e del Lazio chiede le «immediate» di Nicola, il governatore che «» si trova in una situazione di «incompatibilità politica e giuridica». Sono queste le novità che emergono dal vertice tra i parlamentari eletti a Roma e nel Lazio e i consiglieri regionali al quale partecipano - tra gli altri - il capogruppo ...

Il Tempo

Il leader del M5suna manifestazione pacifista, 'anche senza bandiere', nel giorno del quinto decreto per la ... Stando alla nota di, nel corso del colloquio telefonico il presidente ucraino ...... vice Pollastrelli, consiglieri Paolo Nori die Letizia Murri per l'opposizione) si è ... sponsor della Rendina,il vizio di forma e l'assenza del rispetto della parità di genere per ... Regione Lazio, FdI invoca le dimissioni di Nicola Zingaretti "travolto dagli scandali" Fratelli d’Italia scalda i motori per vincere, dopo elezioni politiche, anche quelle regionali nel Lazio. Due le certezze dei dirigenti di via ...Il leader del M5s invoca una manifestazione pacifista, "anche senza bandiere", nel giorno del quinto decreto per la fornitura di armi a Kyiv. In concomitanza, peraltro, della telefonata tra Zelensky e ...