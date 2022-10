DIRETTA F1 | GP Suzuka 2022 LIVE | scatta la FP2 | 90 minuti di sessione con la pioggia ancora protagonista

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.06 Ci pensa Nicholas Latifi a rompere il ghiaccio. Gomme, ovviamente, full wet per il canadese 8.04 Fernando Alonso, per esempio, sta passeggiando nella pit-lane fuori dal suo box. Charles Leclerc, invece, è pronto per mettere il casco… 8.02 Con il fatto che non vedremo il test Pirelli e che le condizioni meteo sono avverse, sarà complicato vedere molta azione in pista… 8.01dominatrice della scena e, ovviamente, i piloti se la prendono comoda… 8.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!LA FP2 DEL GP DEL GIAPPONE!!!!!!!! 7.58 Pochi istanti e si parte,unabagnatissima a! 7.56 In occasione del GP del Giappone, Max Verstappen potrebbe già laurearsi campione del mondo bis. L’olandese, ...