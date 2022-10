Dalle trasferte ai big match | Juve | i tabù da sfatare E per Vlahovic è maledizione San Siro

'C'è da fare risultato, tra Salernitana e Monza abbiamo lasciato 5 punti e quindi siamo indietro'. Max Allegri va al sodo, alla vigilia del Milan - Juventus. I bianconeri sono in ritardo sui rossoneri ...I Saints non vincono all'Etihad dal lontano 2004 , ed in occasione delle ultime undicinella sponda azzurra di Manchester non sono mai riusciti a strappare i tre punti. Lontanomure ...Dal 2010 gialloblù sempre a segno nella prima trasferta stagionale di regular season L’Itas Trentino si presenterà in terra scaligera forte di una tradizione favorevole che dura da ben dodici stagioni ...Nella 9a giornata di Serie A, l'Inter sfida il Sassuolo, il Napoli la Cremonese. Big match, sabato alle 18.00, tra Milan e Juventus.