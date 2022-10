Bologna | è tensione tra tifosi e Thiago Motta | cosa è successo nell’allenamento

(Di venerdì 7 ottobre 2022)tra alcuninel corso dell’allenamento in vista della sfida contro la Sampdoriatra alcuninel corso dell’allenamento in vista della sfida contro la Sampdoria. Alcuni supporters avrebbero detto qualche parola di troppo al tecnico. L’allenatore bolognese ha subito risposto a chi lo accusava di invertire rotta e di non pensare di essere ancora sulla panchina dello Spezia: «È una minaccia?». Sono intervenuti anche Arnautovic e De Silvestri per riappacificare la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Dal futuro di Ronaldo al giallo sulla clausola di Haaland fino alle ultime novità di formazione in casa Milan e l'altanel. Le nostre Top 5 top news su Calciomercato.com .La Zona E (Aosta, Torino, Milano,, tutta la pianura padana, il nord, la dorsale appenninica,... Nel Regno Unito la National Grid, gestore della rete di alta, nell'ipotesi peggiore e ...Tensione a Bologna tra alcuni tifosi e Thiago Motta nel corso dell’allenamento in vista della sfida contro la Sampdoria Tensione a Bologna tra alcuni tifosi e Thiago Motta nel corso dell’allenamento i ...Tutti a riposo in casa Bologna, niente ritiro per i rossoblù, in preparazione al match di Serie A contro la Sampdoria ...