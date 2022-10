Cremonese | Lochoshvili premiato in Austria per aver salvato una persona

(Di giovedì 6 ottobre 2022) il calciatoreha ricevuto un premio al Galà del calcioco perla vita ad un altro calciatore Durante il Galà del calcioco Luka, attualmente in forze alla, ha ricevuto il premio Best emotion of the Year per, la scorsa stagione, la vita ad un avversario. Durante la gara dello scorso anno traVienna e la sua ex squadra, il Wolfsberger, il calciatore viennese Georg Teigl aveva perso i sensi dopo una ginocchiata. Il difensore georgiano era accorso immediatamente anticipando i medici e prestando un soccorso fondamentale estraendo la lingua dall’avversario, con le mani, nel giro di qualche secondo. Il difensore di Alvini ha così ...

