Clean Sport One trionfa alla Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) È Step Impianti –One il vincitore in tempo compensato della terza giornata della, svoltasi oggi sullo stesso percorso della regata di domenica 9 ottobre, che ha visto Arca Sgr tagliare per prima il traguardo in tempo reale. Un “prologo” dedicato aiYacht che chiude anche la tre giorni di regate disputate secondo il sistema di compensi ORC, che vede vincere l’imbarcazione slovena Step Impianti –One (Jadro Koper), seguita da Deep Blue (New York Yacht Club) ed Ekita (Società Velica Barcola e Grignano).One vince la gara deiyacht: la regata Caratterizzata da vento leggero con la partenza oggi ritardata ...

Mauro Pelaschier San Clemente Palace Kempinski E Vai Sinisa Hrvatin Violino d'Oro