Ucraina | intelligence Gb | ' progressi di Kiev sul fronte nord-orientale e meridionale'

GiovaQuez : Ma si diceva chi? Perché l'intelligence Usa aveva avvertito dell'imminente invasione dell'Ucraina, a sostenere il c… - anto_galli4 : RT @ultimenotizie: Dietro i successi della controffensiva ucraina c'è l'intelligence di 26 paesi che indicano gli obiettivi militari russi… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #Ucrania L'Intelligence britannica evidenzia successi dei soldati ucraini nelle operazioni offensive lungo il fronte no… - Sid_Bicious : @JediPerLItalia @falostesso @GiovaQuez Quindi l'Ucraina non ha bisogno di noi. Perfetto. Da domani smettiamo tutti… - Agenzia_Italia : #Ucrania L'Intelligence britannica evidenzia successi dei soldati ucraini nelle operazioni offensive lungo il front… -

... Regno Unito, Turchia,, Azerbaijan, Armenia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Kosovo, ... Secondo i media turchi i 2 sono stati catturati grazie a un lavoro diturca. Secondo i ...... in questo momento di grave difficoltà sul gas per la guerra in. E ancor più a Grecia, ... E non potevano mancare il capo dell'e dello stato maggiore di Ankara. Il governo (scaduto) ...Nel nord-est, nell’oblast di Kharkiv, l’Ucraina ha ora consolidato una vasta area di territorio a est del fiume Oskil”. Lo scrive l’intelligence britannicanel suo rapporto quotidiano su Twitter, ...E l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano ... Bila Tservka si trova a circa 80 km dalla capitale ucraina”.