Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica. Salvato dai carabinieri (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il piccolo è stato trovato a Paceco, nel trapanese. Le sue condizioni sono buone, è stato chiamato Francesco Alberto

