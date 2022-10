Inter-Barcellona, Henry incredulo: “Anche mio figlio avrebbe visto fallo di mano Dumfries” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Inter-Barcellona è stata una sfida molto discussa soprattutto per quanto successo in pieno recupero, con un tocco di mano di Dumfries in area Interista giudicato non punibile dal Var. Un episodio che crea molto dibattito, tra chi sostiene che gli arbitri non abbiano potuto giudicare per mancanza di immagini nitide e chi invece ripropone spezzoni di filmato in cui il tocco sembra evidente. Anche secondo Thierry Henry il fallo di mano di Dumfries appare netto: “Ma sta sbagliando, ha torto, si vede benissimo. Anche mio figlio avrebbe visto quella mano“, il commento in diretta dell’ex attaccante francese, presente in una trasmissione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022)è stata una sfida molto discussa soprattutto per quanto successo in pieno recupero, con un tocco didiin areaista giudicato non punibile dal Var. Un episodio che crea molto dibattito, tra chi sostiene che gli arbitri non abbiano potuto giudicare per mancanza di immagini nitide e chi invece ripropone spezzoni di filmato in cui il tocco sembra evidente.secondo Thierryildidiappare netto: “Ma sta sbagliando, ha torto, si vede benissimo.mioquella“, il commento in diretta dell’ex attaccante francese, presente in una trasmissione ...

