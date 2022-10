Il neonato abbandonato in campagna nel Trapanese e ritrovato in un sacchetto | «Forse la madre ha partorito in casa»

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) È vivo per un caso iltrovato ieri notte da un contadino in un, lungo una strada dia Paceco, nel. La zona è isolata e difficilmente qualcuno lo avrebbe scoperto se il coltivatore non fosse passato per andare a lavorare. Alera stato tagliato il cordone ombelicale. Nelc’era ancora la placenta. La circostanza fa pensare che laabbiain. Il bambino sta bene. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il piccolo era stato lasciato lungo una strada diprivata. A trovarlo è stato il proprietario dell’area, un contadino che stava andando a lavorare il suo terreno e che ha poi chiamato i militari. La zona non è trafficata e il ...

A ritrovare undi pochi giorni, è stato un contadino che stava andando ai campi, a Paceco ...di Don Milani Esperienza forte 'Ci hanno avvertito con una telefonata che c'era un bimbo,...Unè stato ritrovatoin un sacchetto di plastica, ma vivo, in una zona agricola poco frequentata in provincia di Trapani. Era in una stradina sterrata di campagna nel comune di Paceco:...Era avvolto in un sacchetto di plastica, lasciato a terra, ai bordi di una strada di campagna. A ritrovare un neonato di pochi giorni, è stato un contadino che stava andando ai campi, a ...Era in un campo, lo ha trovato un contadino che ha subito allertato i carabinieri. Il bimbo si chiama Francesco Alberto, come il santo del 4 ottobre e il carabiniere che lo ha preso in braccio. In Ita ...