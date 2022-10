Danno buca al banchetto di nozze | la sposa chiede il rimborso

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)al pranzo di matrimonio e lagliil. Il Liverpool Echo ha pubblicato un breve articoletto dove segnala il curioso caso che sta spopolando nella community di Mumsnet.com. Una ragazza, futura, ha scritto un lungo post dove espone il suo cruccio legato al pranzo (e alla cena) del matrimonio che in buona sostanza si riassume in: altri cinque non vengono e mi tocca pagare comunque la loro parte. “Ogni volta che registro una cancellazione ci costa 85 sterline”, si è lamentata la donna. “Li abbiamo invitati più di un anno fa e sei mesi fa sono arrivati gli inviti”, ha aggiunto. Insomma la quasisi sfoga: va bene stare male all’ultimo istante, un contrattempo, le cavallette, ecc… ma tutte queste defezioni in massa proprio basta. ...

il Resto del Carlino

...per unacon fondo ghiaioso in aderenza a tombino e conseguente scalino tra piano dellae ...dell'evento " quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il" ...Gli invitatiall'ultimo, la sposa furiosa vuole il rimborso : 'Mi devono 100 euro per il buffet'. Per la sposa in questione non deve essere stato facile incassare tutti quei 'no' a pochi giorni dal ... I testimoni danno buca Coppia gay si sposa grazie a un bagnino Gli invitati al matrimonio danno buca, la sposa chiede 100 euro di rimborso: "A 6 giorni dalle nozze e abbiamo cinque persone che si tirano indietro" ...Una donna statunitense di 51 anni è morta per un improvviso infarto avuto su un aereo, mentre era in viaggio da Houston verso Londra ...