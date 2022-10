Damascelli: “Spalletti bacia la medaglietta ma il Napoli non è un miracolo” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Napoli non è un miracolo. Lo scrive Tony Damascelli sul Giornale Il numero di gol realizzati dal Napoli in champions non ha uguali precedenti per le altre italiane pluridecorate a livello internazionale, dopo il quarto gol Luciano Spalletti ha fatto il segno della croce e baciato la medaglietta che porta al collo ma non è un miracolo quello del suo Napoli, è calcio verace, superbo nella sua semplicità e perfidia. Scrivere del Napoli è facile, per come gioca, per come sa stare in campo, per come vince e con quanti gol, per quella semplicità che compete ai campioni, perché, questo bisogna dirlo, la squadra di Spalletti si comporta con una personalità e una tranquillità che soltanto le grandi di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilnon è un. Lo scrive Tonysul Giornale Il numero di gol realizzati dalin champions non ha uguali precedenti per le altre italiane pluridecorate a livello internazionale, dopo il quarto gol Lucianoha fatto il segno della croce eto lache porta al collo ma non è unquello del suo, è calcio verace, superbo nella sua semplicità e perfidia. Scrivere delè facile, per come gioca, per come sa stare in campo, per come vince e con quanti gol, per quella semplicità che compete ai campioni, perché, questo bisogna dirlo, la squadra disi comporta con una personalità e una tranquillità che soltanto le grandi di ...

