Covid, Bassetti: “Con rialzo contagi non tornino mascherine in classe” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – “L’unica cosa che alcuni conoscono per combattere il Covid è quello di mettere restrizioni a scuola. L’equazione è semplice: salgono i tamponi positivi: mascherine obbligatorie in classe. Basta colpire sempre la scuola”. Così su Twitter l’infettivologo Matteo Bassetti si scaglia contro l’ipotesi di una circolare del ministero della Salute che prevederebbe di nuovo il ritorno le mascherine, e altre misure restrittive, se la situazione Covid dovesse peggiorare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – “L’unica cosa che alcuni conoscono per combattere ilè quello di mettere restrizioni a scuola. L’equazione è semplice: salgono i tamponi positivi:obbligatorie in. Basta colpire sempre la scuola”. Così su Twitter l’infettivologo Matteosi scaglia contro l’ipotesi di una circolare del ministero della Salute che prevederebbe di nuovo il ritorno le, e altre misure restrittive, se la situazionedovesse peggiorare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

novasocialnews : Covid, Bassetti: 'Con rialzo contagi non tornino mascherine in classe' - telodogratis : Covid, Bassetti: “Con rialzo contagi non tornino mascherine in classe” - News24_it : Covid, Bassetti: 'Con rialzo contagi non tornino mascherine in classe' - wiseman31663184 : Manca solo l'alone in stile pubblicità HIV anni '90 e siamo a posto... Ottimo lavoro di #Speranza e compagnia bell… - infoitinterno : Covid: Bassetti, 'con rialzo casi non tornino mascherine in classe ' -