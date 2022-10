Cede una grata | anziana cade nella voragine di 6 metri

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Uno degli incubi più ricorrenti di chi cammina sui marciapiedi, soprattutto nelle grandi città: lae la persona, in questo caso una donna, precipita all’interno del vano sin lì coperto dalla superficie di lamiera. Questo è quanto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì a Milano, in via Armando Falconi.la, donna ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

MilanoToday.it

I numeri hanno rilevatoflessione evidente, tanto che per la regione a moneta unica ormai si ... Borsa di Milano oggi 5 ottobre aggiornamento delle ore 13.00: Ftse Miboltre l'1% Il Ftse Mib ...Tra i mercati del Vecchio Continente vendite su Francoforte , che registra un ribasso dello 0,75%, seduta negativa per Londra , che mostraperdita dello 0,97%; tentenna Parigi , chelo 0,70%. Cede la grata, donna precipita nel vuoto La grata sotto di lei cede, si apre una voragine di 6 metri sotto ai piedi: una donna di 69 anni vi precipita dentro ...(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Una donna di 69 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere precipitata per 6 metri a causa del cedimento di una grata di un palazzo a Milano, in via Falconi. I vigili ...