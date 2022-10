Carabinieri di Montesarchio | i dati dei controlli dello scorso fine settimana

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nelladaidella Compagnia di, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, a quello di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti nonché al controllo della circolazione stradale per prevenire incidenti stradali. Venivano infatti controllati circa 60 autoveicoli e contestate 22 infrazioni per violazioni al codice della strada. Il servizio, ha interessato sia le vie cittadine che le aree rurali delle contrade disseminate nei comuni di Sant’Agata de’ Goti,, Airola e Ceppaloni. Nello specifico i militari dell’Arma, nella serata di sabato, hanno deferito alla ...

ottopagine : Si era scagliato contro i carabinieri, ferendoli: condanna annullata a un 50enne #Montesarchio -

Ansa

. Annullata dalla Cassazione, senza rinvio, la sentenza di condanna per lesioni ... secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla vista dei, intervenuti perchè, in stato di ...A., 53 anni, imprenditore di Castelliri, era stato fermato daiper un controllo stradale a, in provincia di Benevento, mentre viaggiava su un'Alfa Romeo Mito insieme a una ... Controlli straordinari dei Carabinieri a Montesarchio Imprenditore finisce in carcere. Era stato fermato a maggio con un chilo di cocaina. A casa sua i carabinieri scoprono altra droga e il materiale per confezionarla ...L’uomo, nei primi giorni del mese di maggio scorso, era stato arrestato a Montesarchio, in provincia di Benevento, mentre si trovava a bordo di un’Alfa Romeo insieme ad una 36enne di San Severo Marche ...