Bonus tv per acquistare i decoder satellitari: l'importo e come funziona (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bonus TV. C'è ancora tempo per poter rinnovare il proprio televisore con un bel decoder digitale. Sì, perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato di aver anche adeguato la piattaforma per il Bonus TV a seguito della ricezione degli emendamenti e delle modifiche che sono andate ad integrare il già presente Decreto Aiuti Bis del Governo. Il Bonus TV, tutti i dettagli Si tratta di un'agevolazione importante che, ora, con le nuove modifiche permette ai cittadini interessati di richiedere un Bonus con importo massimo fino a 50 Euro per comprare gli apparati satellitari di cui hanno bisogno. come spiega il MISE stesso, l'agevolazione verrà direttamente erogata sotto forma di sconto al momento dell'acquisto di un decoder satellitare o un TV ...

