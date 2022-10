Bancarotta | ancora processo da rifare per l’ex senatore Nespoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –da, per la seconda volta, pered ex sindaco Vincenzo, condannato dalla Corte di Appello di Napoli per, reato contestato in relazione al fallimento società di vigilanza “La Gazzella” di Afragola (Napoli). Lo ha deciso oggi la prima sezione penale della Corte di Cassazione che ha rinviato la querelle giudiziaria dinnanzi a un’altra sezione dei giudici di secondo grado partenopei.– difeso dai professori Vincenzo Maiello e Vittorio Manes – è stato condannato a sei anni di reclusione (otto in primo grado) dalla Corte di Appello di Napoli (terza sezione) ma la quinta sezione penale della Suprema Corte, nel maggio 2019, adottò la stessa decisione presa ...