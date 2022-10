Pieni poteri a Salvini. La Lega vuole il Viminale (Di martedì 4 ottobre 2022) Il consiglio federale della Lega ha ascoltato la relazione del segretario Matteo Salvini e gli ha confermato pieno mandato per proseguire i lavori con gli alleati per dare all’Italia un governo politico e all’altezza delle aspettative. Le priorità della Lega: stop al caro-bollette, flat tax, sicurezza, più cantieri, meno burocrazia e spingere su agricoltura, pesca e turismo Nel corso della riunione sono state approvate all’unanimità le priorità del partito: stop al caro bollette, estensione e rafforzamento della flat tax, sicurezza da riportare nelle città, via libera ai cantieri, taglio della burocrazia, valorizzazione di settori strategici come l’agricoltura, la pesca e il turismo. Nel corso del consiglio federale del Carroccio sono stati ipotizzati gli scenari futuri, ribadito l’ottimo lavoro della Lega di governo, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) Il consiglio federale dellaha ascoltato la relazione del segretario Matteoe gli ha confermato pieno mandato per proseguire i lavori con gli alleati per dare all’Italia un governo politico e all’altezza delle aspettative. Le priorità della: stop al caro-bollette, flat tax, sicurezza, più cantieri, meno burocrazia e spingere su agricoltura, pesca e turismo Nel corso della riunione sono state approvate all’unanimità le priorità del partito: stop al caro bollette, estensione e rafforzamento della flat tax, sicurezza da riportare nelle città, via libera ai cantieri, taglio della burocrazia, valorizzazione di settori strategici come l’agricoltura, la pesca e il turismo. Nel corso del consiglio federale del Carroccio sono stati ipotizzati gli scenari futuri, ribadito l’ottimo lavoro delladi governo, ...

