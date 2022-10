Le multe sono valide anche se da autovelox in appalto a privati: lo sancisce la Cassazione (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma – Le multe con gli autovelox sono valide anche quando le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in appalto dai Comuni a soggetti privati. Lo sancisce la Cassazione, spiegando che “l’articolo 208 del Codice della strada, prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati”. A rivolgersi agli ‘ermellini’ è stata una donna multata nel ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma – Lecon gliquando le apparecchiature per il rilevamento della velocitàdate indai Comuni a soggetti. Lola, spiegando che “l’articolo 208 del Codice della strada, prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codicedevoluti agli enti pubblici,territoriali, quando le violazioniaccertate dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti”. A rivolgersi agli ‘ermellini’ è stata una donna multata nel ...

