Le Brigate Rdc invocate da Grillo indignano le vittime del terrorismo: "Irresponsabile", "Studi la storia" (Di martedì 4 ottobre 2022) No all'uso della parola Brigate "su una ferita ancora aperta come quella del terrorismo". Lo afferma all'Adnkronos Potito Perruggini, presidente di "Anni di piombo", Osservatorio nazionale per la verità storica, dopo le polemiche sulle parole dal garante del M5s Beppe Grillo che ha chiamato a rapporto le "Brigate di cittadinanza" e chiesto ai percettori del reddito di mettersi a disposizione della comunità. "Sono stati al governo fino a poco tempo fa ma non hanno fatto nulla. Adesso non si possono permettere di utilizzare termini come 'Brigate' che richiamano nella memoria di noi italiani violenza e sopraffazione"

