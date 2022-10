(Di martedì 4 ottobre 2022) Iniziato nei primi giorni di settembre a New York, il fashion month si conclude con l’ultima scaletta della Paris Fashion Week che come da copione registra il pieno di star. Un gran finale oltre alle modelle in passerella, sfilano nei front row personaggi del calibro di Ana De Armas,, Léae molte altre. Le star alla Paris Fashion Week Spring 2023 guarda le foto Paris Fashion Week, le star al défilé diMartedì 4 ottobre 2022 è l’ultimo giorno della ...

Moda e cinema si incontrano sulla passerella di Chanel per la Fashion week a Parigi, in un gioco di rimandi. Sui grandi schermiinterpreta un corto girato apposta per la sfilata in cui esce da un cinema dove ha assistito alla proiezione del film del 1961 di Alain Resnais 'L'anno scorso a Marienbad'. Film per ...Inez and Vinoodhinaugura la primavera estate 2023 di Chanel con un video in bianco e nero, giocando con i contrasti di nostalgiche atmosfere noir e dettagli giocosi tipicamente anni '60. Il mullet, ad ...Kristen Stewart a Charlotte Casiraghi da Chanel, Tina Kunakey e Alexa Chung da Miu Miu, Léa Seydoux e Alicia Vikander da Louis Vuitton, giusto per dare un'idea ...L'attrice californiana Kristen Stewart incarna la collezione pret-à-porter primavera-estate 2023 firmata da Virginie Viard che ha sfilato a Parigi nell'ultimo giorno della fashion week francese. (ANSA ...