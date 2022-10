Juventus, Gazzetta: “Cresce l’attesa per rivedere Pogba in campo” (Di martedì 4 ottobre 2022) Juventus Pogba- La Juventus si allena duramente a Vinovo, alla vigilia della gara di Champions League, contro il Maccabi Haifa. La Juventus si allena a Vinovo, nella vigilia calda di Champions League contro il Maccabi Haifa, gara davvero importante per i Bianconeri. Domani la squadra di Allegri deve assolutamente vincere se vuole sperare nel passaggio del turno, attualmente complesso. Non solo cattive notizie in casa Bianconera, già da ieri si sono rivisti in allenamento sia Pogba che Chiesa. La Gazzetta dello Sport dice ciò sul recupero del Francese: “Non lavora ancora con la palla e, ovviamente, con il resto del gruppo.Per ora si limita a corsette sul campo, ma da quello che filtra Cresce l’ottimismo per rivedere il francese presto ... Leggi su seriea24 (Di martedì 4 ottobre 2022)- Lasi allena duramente a Vinovo, alla vigilia della gara di Champions League, contro il Maccabi Haifa. Lasi allena a Vinovo, nella vigilia calda di Champions League contro il Maccabi Haifa, gara davvero importante per i Bianconeri. Domani la squadra di Allegri deve assolutamente vincere se vuole sperare nel passaggio del turno, attualmente complesso. Non solo cattive notizie in casa Bianconera, già da ieri si sono rivisti in allenamento siache Chiesa. Ladello Sport dice ciò sul recupero del Francese: “Non lavora ancora con la palla e, ovviamente, con il resto del gruppo.Per ora si limita a corsette sul, ma da quello che filtral’ottimismo peril francese presto ...

