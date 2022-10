Iran | Alessia Piperno è nel carcere di Evin | luogo detenzione oppositori

Intanto la diplomazia italiana, raccontano diversi quotidiani, tiene aperto un canale con Teheran per cercare di riportare a casaPiperno, la ragazza romana arrestata nella capitale iraniana ...Leggi AnchePiperno, mobilitazione internazionale per liberare l'italiana in carcere in. Il padre: 'Preoccupati, situazione non buona' Sua zia, Atash Shahkarami , ha detto alla BBC che ...Rischiano di allungarsi i tempi per riportare in Italia Alessia Piperno, la donna romana arrestata in Iran il 28 settembre. Il canale è stato aperto, il negoziato passa adesso per alcuni accertamenti ...In Iran, dal 16 settembre scorso, sono in atto proteste contro il governo per la morte di Mahsa Amini. Mahsa, 22enne curda, è morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché colpevole di ...