I sistematici abusi sessuali | emotivi e verbali nel calcio femminile statunitense

(Di martedì 4 ottobre 2022) Li ha messi in fila un rapporto realizzato dopo un anno di indagini: sono parte di una cultura che non ha mai tutelato le giocatrici

Calcio femminile Usa, Parlow Cone: "Glidescritti non hanno scuse". La presidentessa dello US Soccer, commentando il report, dichiara che "quanto rivelato dall'inchiesta spezza il cuore e crea ...In 319 pagine di testimonianze, note e documenti raccolti nel giro di un anno il rapporto di Yates indica che gliverbali, emotivi e sessuali sono stati "sistemici" e hanno riguardato "numerose ...Un'indagine sul calcio femminile americano, commissionata dalla Federazione e pubblicata oggi, rivela una pratica sistemica di abusi e aggressioni sessuali, di cui sono state vittime in particolare le ...Abusi sessuali e psicologici sistematici e diffusi ai livelli più alti del calcio professionistico femminile negli Stati Uniti, con dirigenti, istituzioni e coach che hanno ignorato per anni le denunc ...