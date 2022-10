Governo, Meloni: “Tempi? Chiedete al Colle non a me” (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Quali sono i Tempi per la formazione del suo Governo? “I Tempi non dovete chiederli a me ma al presidente della Repubblica”, taglia corto Giorgia Meloni lasciando Montecitorio. “Noi siamo tutti concentrati su un obiettivo, quello di dare a questa nazione un Governo che offra le risposte migliori” per aiutare il Paese “in Tempi non facili”, ha poi aggiunto Meloni. E “mi pare che Salvini confermi l’atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo fin dall’inizio di questa avventura…, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le ultime parole di Matteo Salvini che si è detto disponibile a far quel che serve riguardo al suo ingresso nella squadra di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Quali sono iper la formazione del suo? “Inon dovete chiederli a me ma al presidente della Repubblica”, taglia corto Giorgialasciando Montecitorio. “Noi siamo tutti concentrati su un obiettivo, quello di dare a questa nazione unche offra le risposte migliori” per aiutare il Paese “innon facili”, ha poi aggiunto. E “mi pare che Salvini confermi l’atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo fin dall’inizio di questa avventura…, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le ultime parole di Matteo Salvini che si è detto disponibile a far quel che serve riguardo al suo ingresso nella squadra di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera.

