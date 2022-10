GF Vip, ecco quanto guadagna a settimana Wilma Goich (Di martedì 4 ottobre 2022) Wilma Goich, cantante e concorrente del Grande Fratello Vip 7, prenderebbe un cachet elevatissimo: stando a quanto riporta il portale Dagospia, da sempre tra i maggiori esperti di gossip, la Goich guadagnerebbe ben 9mila euro per ciascuna settimana di permanenza all’interno del reality show di Canale 5. Una cifra talmente elevata da causare grande malcontento presso il pubblico. GF Vip, a quanto ammontano i guadagni mensili di Wilma Goich Stando alle rivelazioni di Dagospia, Wilma Goich guadagnerebbe 9mila euro a settimana, ovvero 36mila euro al mese, che moltiplicati per i sei mesi di durata del Grande Fratello Vip 7, fanno una cifra spropositata. Certo, questo vale solo se la cantante rimarrà fino ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 ottobre 2022), cantante e concorrente del Grande Fratello Vip 7, prenderebbe un cachet elevatissimo: stando ariporta il portale Dagospia, da sempre tra i maggiori esperti di gossip, laguadagnerebbe ben 9mila euro per ciascunadi permanenza all’interno del reality show di Canale 5. Una cifra talmente elevata da causare grande malcontento presso il pubblico. GF Vip, aammontano i guadagni mensili diStando alle rivelazioni di Dagospia,guadagnerebbe 9mila euro a, ovvero 36mila euro al mese, che moltiplicati per i sei mesi di durata del Grande Fratello Vip 7, fanno una cifra spropositata. Certo, questo vale solo se la cantante rimarrà fino ...

