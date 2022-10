Fedez, visita di controllo dopo il tumore: com’è andata (Di martedì 4 ottobre 2022) Personaggi Tv. Fedez visita di controllo tumore. A sei mesi dall’asportazione del tumore al pancreas, il noto rapper e personaggio televisivo si è sottoposto ad una visita di controllo. Fedez l’ha annunciato ovviamente sui social, dove tiene sempre aggiornati i suoi seguaci. “Oggi visita di controllo dopo sei mesi della rimozione del tumore. Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes“, ha detto su Instagram. Volete sapere com’è andata la visita? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua…) LEGGI ANCHE: Fedez, drammatico annuncio: c’entra la ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 ottobre 2022) Personaggi Tv.di. A sei mesi dall’asportazione delal pancreas, il noto rapper e personaggio televisivo si è sottoposto ad unadil’ha annunciato ovviamente sui social, dove tiene sempre aggiornati i suoi seguaci. “Oggidisei mesi della rimozione del. Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes“, ha detto su Instagram. Volete saperela? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua…) LEGGI ANCHE:, drammatico annuncio: c’entra la ...

infoitcultura : Fedez, come è andata la visita di controllo dopo il tumore - redazionerumors : #Fedez nel marzo del 2022 è stato operato d'urgenza per un tumore al pancreas, oggi rassicura i suoi fan dicendo ch… - telodogratis : Fedez, come è andata la visita di controllo dopo il tumore - glooit : Fedez, visita di controllo dopo il tumore: “La risonanza è andata bene” leggi su Gloo - infoitcultura : Fedez, visita di controllo dopo il tumore: 'Mi aspetta una risonanza magnetica' -