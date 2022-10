Alessandro Cassata | un uomo dalle mille sfaccettature | che coniuga in un unico connubio le diverse attività artistiche e professionali

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 4 ottobre 2022) MONREALE – Il suo nome è, 46 anni, attore, presentatore, modello, fotomodello, musicista palermitano, con una carriera parallela da insegnante di enogastronomia. Dotato di grande umiltà, sensibilità, di una straordinaria capacità empatica, ha un sorriso per tutti, è un artista semplice e generoso. “L’umiltà è la madre di tutte le virtù. È il dono che ti permette di apprezzare le qualità degli altri, di approcciarsi a qualsiasi aspetto della vita e di esprimere al massimo il proprio lato artistico. L’umiltà ti migliora, ti spinge a guardare oltre, a cercare nuove informazioni e farle tue. Mai stare su un piedistallo più alto, l’arroganza non ti permette di crescere, non ti migliora”.è unche ...