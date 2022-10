(Di domenica 2 ottobre 2022) Non c'è Osimhen e semplicemente si gioca palla a terra . Si passa in verticale triangolando stretto, oppure si affonda sulle fasce allo stesso modo. Che cambia? Nulla . Il Napoli sfonda il muro del ...

Il camaleonte adegua il modulo all'avversario come nessun altro tecnico di serie A riesce a fare. Certo, dalla sua ha il centrocampo più duttile e più completo del campionato, con un ... 'Napoli nei primi 35', poi energie al risparmio in vista dell'Ajax. Perfetta la gestione dei cambi di. Su tutti un superbo Anguissa e Kim, per il tempismo nelle chiusure. Napoli ... Barbano sul Corriere dello Sport: "Spalletti magnifico camaleonte" Non c'è Osimhen e semplicemente si gioca palla a terra. Si passa in verticale triangolando stretto, oppure si affonda sulle fasce allo stesso modo. Che cambia Nulla. Il Napoli sfonda il muro del Tori ...