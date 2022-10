Marco Senatore | “Servalli è incollato alla poltrona con la più potente delle colle”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 2 ottobre 2022) di Monica?De Santis “L’ultima seduta consiliare ha dato un’ulteriore prova della pochezza, politica e non solo politica, di questa Amministrazione comunale nel suo insieme e, in particolare, della figura del sindaco Vincenzo”. Non usa mezzi termini l’avvocato, coordinatore provinciale di Meridione Nazionale, che accusa l’amministrazionedi non avere davvero a cuore il bene di Cava de’?Tirreni e dei suoi cittadini. “Mi spiego. Aver respinto l’emendamento presentato dall’opposizione per una riduzione del 10%spese della politica, cioè il taglioindennità del sindaco, degli assessori e di tutti i consiglieri comunali, a favorespese per il sociale, dà l’esatta dimensione di quanto questa maggioranza, questo sindaco e ...