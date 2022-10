Liverpool-Brighton 3-3. Il Telegraph: De Zerbi coraggioso contro una delle squadre più forti al mondo (Di domenica 2 ottobre 2022) Al suo esordio in Premier League sulla panchina del Brighton, Roberto De Zerbi ha portato a casa un importante pareggio 3-3 contro il Liverpool ad Anfield Road. Il Brighton era riuscito addirittura a portarsi in vantaggio di 2 gol con Trossard, poi Firmino ha accorciato al 33? del primo tempo. Nella ripresa sempre Firmino ha siglato la rete del pareggio, poi un autogol di Webster ha portato il Liverpool in vantaggio. Ma sempre Trossard ha pareggiato e fatto guadagnare un punto a De Zerbi. Ora il Brighton è quarto in classifica, con 14 punti. Il Liverpool è nono a quota 10. I commenti sui quotidiani inglesi sono ovviamente positivi per il Brighton e il suo allenatore. Il Telegraph definisce De ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Al suo esordio in Premier League sulla panchina del, Roberto Deha portato a casa un importante pareggio 3-3ilad Anfield Road. Ilera riuscito addirittura a portarsi in vantaggio di 2 gol con Trossard, poi Firmino ha accorciato al 33? del primo tempo. Nella ripresa sempre Firmino ha siglato la rete del pareggio, poi un autogol di Webster ha portato ilin vantaggio. Ma sempre Trossard ha pareggiato e fatto guadagnare un punto a De. Ora ilè quarto in classifica, con 14 punti. Ilè nono a quota 10. I commenti sui quotidiani inglesi sono ovviamente positivi per ile il suo allenatore. Ildefinisce De ...

