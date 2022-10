Il Partito Democratico? Si trasformi da subito ad ogni livello: a partire da quello locale (Di domenica 2 ottobre 2022) Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Alzano Viva. L’Associazione Alzano Viva – dal 2016 attiva nel territorio di Alzano Lombardo, in Consiglio Comunale fino ad ottobre 2021 e nell’ultimo anno (avendo scelto di non partecipare ad elezioni) soggetto di azione civica e politica insieme alla Comunità mediante l’avvio di un gruppo aperto di Cittadinanza attiva – alla luce dei risultati elettorali nazionali, che vedono la sconfitta del Partito Democratico e di tutto il fronte progressista, ritiene importante rivolgersi al maggior Partito di opposizione per condividere le proprie riflessioni, in vista di un auspicabile e necessario processo di radicale ricostruzione. LA CRISI Alla luce delle nostre osservazioni ed esperienze, riteniamo che uno dei fattori fondamentali della lunga crisi, che si manifesta oggi nel dato elettorale, sia stata ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 ottobre 2022) Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Alzano Viva. L’Associazione Alzano Viva – dal 2016 attiva nel territorio di Alzano Lombardo, in Consiglio Comunale fino ad ottobre 2021 e nell’ultimo anno (avendo scelto di non partecipare ad elezioni) soggetto di azione civica e politica insieme alla Comunità mediante l’avvio di un gruppo aperto di Cittadinanza attiva – alla luce dei risultati elettorali nazionali, che vedono la sconfitta dele di tutto il fronte progressista, ritiene importante rivolgersi al maggiordi opposizione per condividere le proprie riflessioni, in vista di un auspicabile e necessario processo di radicale ricostruzione. LA CRISI Alla luce delle nostre osservazioni ed esperienze, riteniamo che uno dei fattori fondamentali della lunga crisi, che si manifesta oggi nel dato elettorale, sia stata ...

