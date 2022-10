GTWC Europe, qualifiche Barcellona: Ferrari in pole con Iron Lynx #71. Fuoco sfida la Mercedes #88 di Marciello (Di domenica 2 ottobre 2022) Alessandro Pier Guidi/Antonio Fuoco/Alessio Rovera (Iron Lynx #71/Ferrari) hanno firmato la pole-position per la 3h di Barcellona del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La Rossa minaccia la Mercedes AMG GT3 #88 di Raffaele Marciello/ Jules Gounon / Daniel Juncadella (Team Akkodis ASP), in vetta alla serie che scatteranno dall’ottava casella. Antonio Fuoco è stato in grado di accorciare le distanze sul tridente del team francese, a segno quest’anno in quel di Spa-Francorchamps. La Rossa ha fatto la differenza nel finale, il nostro connazionale è stato abile a difendersi da un ipotetico assalto da parte di Matteo Cairoli. Il comasco, iscritto alla tappa iberica con Alessio Picariello/Klaus ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Alessandro Pier Guidi/Antonio/Alessio Rovera (#71/) hanno firmato la-position per la 3h didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. La Rossa minaccia laAMG GT3 #88 di Raffaele/ Jules Gounon / Daniel Juncadella (Team Akkodis ASP), in vetta alla serie che scatteranno dall’ottava casella. Antonioè stato in grado di accorciare le distanze sul tridente del team francese, a segno quest’anno in quel di Spa-Francorchamps. La Rossa ha fatto la differenza nel finale, il nostro connazionale è stato abile a difendersi da un ipotetico assalto da parte di Matteo Cairoli. Il comasco, iscritto alla tappa iberica con Alessio Picariello/Klaus ...

