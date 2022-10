Dal nucleare al Nord Stream, l'ambasciatore Razov convocato alla Farnesina (Di domenica 2 ottobre 2022) L'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov è stato convocato al ministero degli Esteri della repubblica, lunedì 3 ottobre alle ore 11. Lo ha riferito l'ambasciata russa in Italia, come riporta l'agenzia Tass. "Dal 23 al 27 settembre, la Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e la Repubblica popolare di Lugansk (LPR), nonché la regione di Kherson e la regione di Zaporozhye hanno tenuto un referendum in cui la maggioranza degli elettori ha deciso di unirsi alla Russia. Venerdì, il presidente russo Vladimir Putin e i capi della DPR e della LPR, le regioni Zaporozhye e Kherson hanno firmato i trattati sulla loro adesione alla Russia. L'Italia ha condannato fermamente l'adesione di quattro nuove regioni alla Russia e ha promesso il sostegno della sovranità, dell'integrità territoriale e ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) L'russo in Italia Sergeyè statoal ministero degli Esteri della repubblica, lunedì 3 ottobre alle ore 11. Lo ha riferito l'ambasciata russa in Italia, come riporta l'agenzia Tass. "Dal 23 al 27 settembre, la Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e la Repubblica popolare di Lugansk (LPR), nonché la regione di Kherson e la regione di Zaporozhye hanno tenuto un referendum in cui la maggioranza degli elettori ha deciso di unirsiRussia. Venerdì, il presidente russo Vladimir Putin e i capi della DPR e della LPR, le regioni Zaporozhye e Kherson hanno firmato i trattati sulla loro adesioneRussia. L'Italia ha condannato fermamente l'adesione di quattro nuove regioniRussia e ha promesso il sostegno della sovranità, dell'integrità territoriale e ...

