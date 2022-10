WWE: Un altro QR Code, infiniti segnali che il White Rabbit possa essere Bray Wyatt (Di sabato 1 ottobre 2022) La WWE in queste settimane si sta divertendo ad inserire negli show, Raw e SmackDown, dei QR Code che continuano a fornire indizi su chi si possa nascondere dietro il White Rabbit. Questa settimana è incredibile la quantità di dettagli che è possibile trovare all’interno dell’URL del codice. Ormai manca poco per scoprire se ci sarà il ritorno di Bray Wyatt in WWE, in quanto il “debutto” del White Rabbit è atteso per Extreme Rules che si terrà tra una settimana. I 3 porcellini e il lupo cattivo Questa settimana il QR Code è comparso dopo un segmento registrato in cui Karrion Kross spiegava perchè ha preso di mira Drew McIntyre dal suo ritorno in WWE. Scansionando il codice e seguendo il link, questa settimana si arriva su ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 ottobre 2022) La WWE in queste settimane si sta divertendo ad inserire negli show, Raw e SmackDown, dei QRche continuano a fornire indizi su chi sinascondere dietro il. Questa settimana è incredibile la quantità di dettagli che è possibile trovare all’interno dell’URL del codice. Ormai manca poco per scoprire se ci sarà il ritorno diin WWE, in quanto il “debutto” delè atteso per Extreme Rules che si terrà tra una settimana. I 3 porcellini e il lupo cattivo Questa settimana il QRè comparso dopo un segmento registrato in cui Karrion Kross spiegava perchè ha preso di mira Drew McIntyre dal suo ritorno in WWE. Scansionando il codice e seguendo il link, questa settimana si arriva su ...

